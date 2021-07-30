Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yara bakım malzemesi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yara bakım malzemesi alacak

Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yara bakım malzemesi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8 kalem yara bakım malzemesi almak için ilan açtı. İlan.gov.tr üzerinden yayımlanan ilana göre teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

30 Temmuz 2021, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "8 kalem yara bakım malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" denildi. İhale usulü yapılacak alım için tarih 20.08.2021 10:30.

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