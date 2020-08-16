Türkiye İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk

Türkiye

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğunluk

Trakya’ya gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara kesiminde görülmedik yoğunluk meydana geldi.

16 Ağustos 2020, Pazar 22:35 Son Güncelleme:
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İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Trakya ve güzergahındaki illere günü birlik gelen tatilcilerin bir anda dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara karayolu kesiminde yoğunluklar meydana geldi. Malkara ilçesinin Şarköy Kavşağı mevkiinde yapılan çalışma nedeniyle daralan kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik trafik kuyruğu oluştu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, tatilcilerin dönüşü nedeniyle oluşan aşırı yoğunluğu rahatlatmak için yolda çalışma gerçekleştirdi. Hafta sonu ve günübirlik tatilcilerin İstanbul’a dönüş yoluna geçmesiyle oluşan yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

İHA


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