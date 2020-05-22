Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

D-100 Karayolu, Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor, araç kuyruğu oluştu. Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtiliyor. İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderildi.

İzin başvurusu kabul edilenlere sms ile bilgi veriliyor

65 yaş üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi taleplerini ise elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor. İzin belgesi kabul edilen vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca, izin belgelerinin çıktıları da E-Devlet üzerinden alınabilecek.

65 yaş üstü 19 bin 199 kişiye seyahat izni verildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 itibariyle seyahat izni verilen 65 yaş ve üstü kişi sayısının, 109 bin 116 olduğu bildirildi.

"Birkaç dakikada izin verdiler"

Eşi ile birlikte yazlıklarına giden 80 yaşındaki Hamdi Albayram, "Çanakkale'ye yazlığa gidiyorum. Evim orada, orada kalıyoruz devamlı. Çocuklar E-Devletten başvurdu, birkaç dakika zarfında izin verdiler. Eşimle Çanakkale'ye doğru yola çıktık" dedi.

"Memlekete gidiyoruz"

Ailesi ile memleketine giden 65 yaşındaki Muhammet Köroğlu ise, "Kastamonu'ya memleketime gidiyoruz. Kardeşlerim ve babamla beraberiz. Telefondan E-Devletten izin aldık." diye konuştu.







