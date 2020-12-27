Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege için sağanak dışında bir kuvvetli rüzgar uyarısı var. Kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

İç ve doğu kesimlerde ise, sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Genellikle güney ve güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu 10



