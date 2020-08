İstanbul deprem zemin incelemesi raporu hazırlandı

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” hayata geçirildi. Olası İstanbul depreminde hangi ilçe ve mahallelerde bina hasarı, can kaybı, yaralanma olacağı analiz edilerek, hangi ilçelerde altyapı hasarı ve barınma ihtiyacı ortaya çıkacağı da analiz edildi ve raporlaştırıldı.

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte ele aldığı çalışmada her ilçeye ayrı hazırlanan kitapçıkta, her ilçenin ve mahallenin mevcut sorunu ortaya çıkarıldı. İlçelere ait genel bilgiler, bina - altyapı ve nüfus bilgileri, kitapçıkta yer alırken, olası can kaybı ve yaralanma sayısı gibi senaryolar da hesaplandı. Doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar da ele alınırken, geçici barınma ihtiyacına yönelik de bilgiler paylaşıldı.

İstanbul’un 39 ilçesine ait kitapçıklar, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Web sitesinden kitapçığa ulaşanlar, olası İstanbul depremi için hazırlanan raporda ikamet ettikleri mahallede olası tahminler ışığında kaç binanın ağır ya da hafif hasarlı olacağını, kaç kişinin öleceğini ve yaralanacağını okuyabilir.