Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzincan'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Hem İstanbul depremi hakkında hem de Doğu Anadolu'daki fay hatalarında yaşanan hareketlilik ile ilgili uyarılarda bulunan Ercan, olası bir İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı. Prof. Ercan, tüm Türkiye Marmara depremine odaklanmışken daha büyük alarm veren bir bölgeye dikkat çekti. İşte, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları…

"DEPREM 'GELİYORUM' DİYOR"

Doğu Anadolu'daki fay hatlarının kesişiminde biriken enerjiye dikkat çeken Prof. Ercan, Türkiye'deki yer hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa, Bingöl'de, Erzincan'da olur. Bunun iki önemli nedeni var: Biri Kuzey Anadolu kırığı, ikincisi Doğu Anadolu kırığı olmak üzere, bu bölgede kesişiyorlar. Burası gerginliğin pompalandığı bir bölge… Bugüne kadar en büyük deprem Erzincan'da olmuştur. Bu 7.9 büyüklüğünde bir depremdi ve yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne neden oldu. Dün gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bu bölgede gerginliğin biriktiğini söylüyor. Bu bölgede her 50 yılda, 70 yılda bir büyük deprem olur."

Herkes Marmara'ya odaklanmışken, deprem bizi Doğu Anadolu'da farklı bir yerde vurabilir. Bunun yanında deprem gecikmiştir. Kaldı ki 2021 yılında neredeyse deprem olmadı. Bu korkutan bir suskunluk. 4.2 büyüklüğündeki deprem, daha büyüğünün öncüsüdür diyemeyiz ancak burada fay hattı 'ben geriliyorum, günün birinde harekete geçeceğim' diyor."

İSTANBUL DEPREMİ

Deprem haberleri, hava durumu gibi haftada bir değişmez. Sık sık televizyonlarda görüyoruz. Sanki hava raporu verir gibi "deprem şöyle olacak, böyle olacak" şeklinde açıklamalar oluyor. 42 yıldır bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçek bir deprem veri tabanına dayanıyorsa, tahminler 500 yıl, 1000 yıl değişmez.

Benim açıklamış olduğum veri tabanına dayanan verilerde, olası bir deprem için 2045 yılından herhangi bir sapmam yok. Dolayısıyla, Marmara bir deprem yaratacak kadar gergin değil. Evet, her gün depreme biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak burada alarm zillerinin çalmaya başlayacağı yıllar 2035'ten sonra başlar. Eğer deprem olacak 2045 yıllarında olur. Ancak, bu deprem gecikebilir. Geçmişteki Marmara'daki deprem davranışlarına baktığımız zaman, 75 ila 100 yıl arasında gecikme görebiliyoruz. Bana göre en olası tarih 2045'tir ancak gecikme olasılığı da vardır.

İSTANBUL'DA RİSKLİ BÖLGELER

"Anadolu Yakası'nın önünde olmayacak, Avrupa Yakası'nın önünde olacak. Yapı niteliğine baktığımızda, en kötü yapılar Avrupa Yakası'nda ve yer davranışı bakımından da en güçsüz olan yer Avrupa Yakası'dır. Bir deprem olduğunda deprem yıkımlarının yüzde 65'i Avrupa Yakası'nda, yüzde 35'i Anadolu Yakası'nda beklenir. Bu nedenle Anadolu Yakası daha güvenli. Yaşanabilecek en güvenli yerler ise Adalar.

ABDULHAY SELİM DÜNDAR -Sabah