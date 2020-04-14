İstanbul depremi sırasındaki uğultuya uzmanlardan açıklama geldi

İstanbul'da saat 02:56'da Karadeniz Sahilleri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında meydana gelen uğultu ise endişeye neden oldu. Uzmanlar deprem ile duyulan uğultunun sebebini açıkladı.

Yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleşen deprem için Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul’a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Şerif Barış "Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur" dedi.





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