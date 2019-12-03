İstanbul depreminde hasar gören fakültede yıkım başladı

Eylül ayında meydana gelen deprem ile İstanbul'da birçok bina hasar görmüştü. Hasar gören binalardan biri de İstanbul Üniversite Çapa Diş Hekimliği Fakültesi olmuştu. Binadaki tahliye kararının ardından fakültedeki yıkım çalışmaları da bugün başladı.

Yıkım çalışmaları kapsamında bir binada iş makinesi çalışmaya başladı. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde bir binanın bazı bölümlerinin yıkıldığı görülürken alanda çalışmaların devam ettiği de gözler önüne serildi. Fakülteye ait bazı binaların camlarının da söküldüğü de kameralara yansıdı. Öte yandan fakültedeki öğrencilerin farklı fakültelerin dersliklerinde eğitimlerini sürdüreceği belirtildi.

Diş hekimliği hizmeti Beyazıt'a taşındı

Yıllardır hizmet veren binanın yıkım çalışmalarına ilişkin konuşan bir vatandaş, “İyi olmadı üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Buradan gitmesi iyi değil insanlar diş hekimi bulamıyor. Beyazıta taşındı insanlar bilmiyor bizlere soruyor” dedi.

Fakültenin yıkılıp yeniden yapılacağını ifade eden bir başka vatandaş ise “En güzelini yapıyorlar bundan iyisi olmaz. Halka hizmet ne güzel bir şeyi güzelim Türkiyem için unun kıymetini bilmek lazım” diye konuştu.

İHA