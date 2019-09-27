İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İstanbul’da paniğe neden olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD’de yer altını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen internet sitesinden paylaşıldı

27 Eylül 2019, Cuma 01:00 Son Güncelleme:
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İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor

ABD’nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yer altındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor. 

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ABD (DHA)

 

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