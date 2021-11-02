Türkiye'nin kültür-sanat yaşamına katkı sunma amacıyla 18 yıldır DenizBank tarafından desteklenen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında salgının ardından yeniden sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İDSO, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Opera Salonu'nda 13 yıl aranın ardından müzikseverlerle buluştu.

Konsere, müzikseverlerin yanı sıra sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

Besteci, keman virtüözü ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura'nın yönettiği konserde, orkestraya keman sanatçısı Cihat Aşkın, soprano Simge Büyükedes, tenor Serkan Bodur ve bariton Caner Akgün eşlik etti.

Konserde, Cemal Reşit Rey'in öğrencisi, Viyana Müzik Akademisi Kompozisyon Bölüm Başkanı besteci Ertuğrul Sevsay'ın Yunus Emre güfteleri üzerine bestelediği şarkıların dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Ayrıca Cemal Reşit Rey ve bestekar Yalçın Tura'nın eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin başlangıcında, İDSO Müdürü Timuçin Abacı, 18 yıldır aralıksız sürdürdükleri desteklerinden ötürü DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'e plaket takdim etti.

"SANATIN BAŞ TACI EDİLDİĞİ SON DERECE GÜÇLÜ BİR MİRASI TAŞIYORUZ"

Hakan Ateş de sahnede şunları kaydetti:

"İDSO'nun temellerinin dayandığı, Osmanlı döneminde kurulan Mızıka-i Hümayun ile birlikte yakılan o sanat meşalesi topraklarımızda hep yandı. Biz, sanatın yüksek tutkuyla sahiplenildiği, uygarlığın gelişimi adına baş tacı edildiği son derece güçlü bir mirası taşıyoruz. Atatürk'ün 'Sanattan ve sanatkardan yoksun milletin, bir ayağının topal, bir kolunun çolak olacağı' sözlerinin ardındaki inancı, iliklerimize kadar hissediyoruz. 'Sanata evet' diyerek yola çıktığımız günden beri, heyecanımızı bir an dahi kaybetmedik. Böyle bir geceyi, yaşamak, şahsım ve kurumum adına bir kıvanç kaynağı."

"13 YIL SONRA EVİMİZE DÖNMÜŞ OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

İDSO Müdürü Timuçin Abacı ise "İDSO olarak 13 yıl sonra evimize dönmüş olmaktan çok mutluyuz. Dünya incisi İstanbul ile aynı markaya sahip İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası olarak, İstanbul'a değer katacak yeni AKM'de başarılı konserlere imza atacağız." diye konuştu.

İDSO DenizBank Konserleri bu ay 8, 10, 19 ve 26 Kasım'da gerçekleştirilecek. Konserlere dair ayrıntılı bilgi "www.idso.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.

AA