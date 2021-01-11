Türkiye Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında 'çıplak arama yapıldı' iddiasını görüntülerle yalanladı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında 'çıplak arama yapıldı' iddiasını görüntülerle yalanladı

Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında 'çıplak arama yapıldı' iddiasını görüntülerle yalanladı

Türkiye

Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında 'çıplak arama yapıldı' iddiasını görüntülerle yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 11:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güvenlik kamerası görüntüleriyle iddiaları yalanlayan İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca 'Adli Kontrol Kararı' ile serbest bırakılmıştır. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur.

Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir.  

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır.

Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir.

İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır"

İlgili Haberler
'Eşimi vurdum' diyerek arayan adam polisleri gülerek karşıladı



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
'Ya kabul et ya da sil' tavrına tepki büyüyor! WhatsApp'tan kaçış hızlandı
Murat Gülderen
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Hakan Çelik
2020'yi zirvede tamamladı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
“Geri dönüş”
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Eşimi vurdum' diyerek arayan adam polisleri gülerek karşıladı