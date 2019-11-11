İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesi galeriye döndü
İstanbul’da; Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi. El konulan araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde basına gösterildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı ilçelerde bulunan lüks oto galerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor.
Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu.
Notere rüşvet
Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.
El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.