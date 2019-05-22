İstanbul Esenyurt Üniversitesi 9 profesör, 7 doçent ve 6 doktor öğretim üyesi alıyor. İşte Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’ne 22 öğretim üyesi alıyor.

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