Türkiye İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 23 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

11 Mart 2021, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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