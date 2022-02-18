Türkiye İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

18 Şubat 2022, Cuma 15:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak