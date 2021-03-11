Türkiye İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlü 5 öğretim, 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

11 Mart 2021, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Oral Çalışlar
İmamoğlu pot mu kırdı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
8 Mart’tan bir gün sonra
Hakan Çelik
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da dehşet anları! Ağabey ile kardeşe silahlı saldırı...