İstanbul Fatih Edirnekapı durağında metrobüs arızası!

İstanbul'da, Beylikdüzü-Sögütlüçeşme yönünde hareket eden metrobüs, Edirnekapı durağında arızalandı. Arkadan gelen diğer araçların beklemesiyle yolda uzun metrobüs kuyruğu oluştu. İşe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, bazı yolcular duruma tepki gösterdi.









Arızalı aracın kaldırılmasının ardından bir süre daha devam eden araç kuyruğu, normale döndü.