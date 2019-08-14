İstanbul Fatih'te otelde yangın!

Fatih’te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor

14 Ağustos 2019, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih'te otelde yangın!

Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

OTELDE BÜYÜK PANİK

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.



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