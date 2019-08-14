İstanbul Fatih'te otelde yangın! Fatih’te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor