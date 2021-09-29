Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, geçtiğimiz günlerde İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Özçelik, Tuna'nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve âdet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürmüştü.

Dilacan Özçelik'in iddialarına iki gün sonra sosyal medya hesabından yanıt veren Atilla Tuna, şunları söyledi: "Dilacan Özçelik derneğimizde sekreter olarak işe başlamış, derneğin yedi yıldır yayınlanmayan dergisinin yeniden yayınına karar verildiğinde, kendisi derginin editörlüğünü üstlenmeyi istemiştir.

Kendisinin henüz fakülte 4. sınıfında olması ve bu işin için bu haliyle yetersiz olması göz önünde bulundurularak iddiasının aksine editörlük görevine getirilmemiştir. Ancak bu görevi alması için kendisini geliştirecek 8 haftalık bir klasik müzik kursu ve bir dizi kitap önerilmiş ve ayrıca özel yaşamını da bu işin yapısına uygun bir hale getirmesi ve tüm bu hususların bir iş sözleşmesi ile bağlanması önerisinde bulunulmuştur.

Bu önerinin yapılması esnasında şahsımın çalışma sürecinin nasıl olacağını anlatan ifadeleri Dilacan Özçelik tarafından izinsiz şekilde kayda alınmış, akabinde de gerçekdışı bir suçlamanın temel oluşturması amacıyla tümüyle minvalinden kaydırılarak Taciz kisvesi altında tarafıma ve derneğe yapılan suçlamalara alet edilmiştir.

'İTİBARIMI ZEDELEMEYE ÇALIŞTI'

Hürriyet'in haberine göre: Kendi mesleki yetersizliğini ve görevi sürdüremeyeceğini anlayarak meseleyi başka bir boyuta taşıyarak şahsımın ve derneğin itibarını zedeleme gayreti içine girmiştir. Kendisine hiçbir zaman ve hiçbir anlamda şahsım tarafından herhangi bir taciz davranışında bulunulmamıştır."



