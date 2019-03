Bu yıl 38. gerçekleşecek İstanbul Fİlm Festivali'nin uluslararası jüri başkanının ses getirecek bir isim olduğu bir süredir konuşuluyordu. İKSV az önce bu ismin İskoç yönetmen Lynne Ramsey olduğunu açıkladı...

Lynne Ramsey Kevin Hakkında Konuşmalıyız ve You Were Never Really Here gibi çok beğenilen filmlerin yönetmeni olarak tanınıyor.

Hem ulusal hem de uluslararası yarışma bölümlerinin bulunduğu ve iki kategoride de ödüllerin dağıtıldığı festival bu yıl 5 - 16 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek...