İstanbul Florya Akvaryum giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları

İstanbul Akvaryum’daki kırmızı karınlı piranalar sürüler halinde dolaşır ve avlanırlar, sudaki bir damla kan kokusunu 2 kilometre uzaktan algılayabilirler. Ana tank içerisinde yaşamını sürdüren Limon Köpekbalığı ise akvaryumun en büyük canlısı... Ortalama ömrü 25 yıl olan limon köpekbalıkları bu süre boyunca ne dinlenir ne de uyur. Çünkü bu canlılar yüzdükçe solungaçları sudaki oksijeni vücutlarına geçirebilir, durdukları zaman solungaçları bu işlevi yerine getiremez ve oksijensiz kalıp hayatlarını kaybederler.

Cinsiyet değiştiriyorlar

İstanbul Akvaryum’da Karadeniz alanında görebileceğiniz Rus mersinleri dinozorlardan beri günümüze gelen nadir balık türlerinden, siyah havyarı ile ünlü. Rus mersinlerinin iskeletleri kemik ve kıkırdaktan oluşur, kemiksi pulları vardır. İstanbul Akvaryum’da görebileceğiniz orfozlar genellikle cinsiyet değiştirirler, hayatlarının belirli dönemlerinde erkek ya da dişi olabilirler.

Akvaryumu çok özel kılan bu bölüm sizi adeta amazon yağmur ormanındaki hislere büründürüyor. Sıcaklığı, nem oranı, etrafta gördüğünüz birbirinden farklı canlı çeşidi, rengarenk, küçücük ama bir o kadarda zehirli kurbağalar, dünyanın en küçük timsah türü olma özelliğine sahip cüce kaymanlar Amazon’un atmosferini birebir yaşatacak cinsten. Amazon'daki tüm bitkiler Kosta Rika'dan geldiği için oradaki doğayı hiç unutamayacaksınız.

Köpekbalıklarıyla dalış

4 bin metreküp su kapasiteli ve içerisinde 5 bin canlının yaşadığı ana tank içerisinde köpekbalıkları ve vatozlar ile birlikte dalış yapmanın mümkün olduğu İstanbul Akvaryum’da, 30 dakikalık dalış aktivitesi sonrası dalış yapanlara İstanbul Akvaryum dalış sertifikası veriliyor.

İstanbul Florya Akvaryum giriş ücreti

0-2 yaş ücretsiz

Sadece çarşamba ve cuma günleri giriş kampanyası: 45 TL

Normal günlerde: 70 TL

2-12 yaş öğrenci, öğretmen, engelli 65 yaş üstü ve gaziler: 50 TL (Kimlik göstermek zorunlu)

İstanbul Florya Akvaryum'a nasıl gidilir?

Metrobus Beşyol Stop + Florya Minibus İstanbul Akvaryum Son Durak

BN1 Halkalı – Eminönü, BN2 Küçükçekmece – Eminönü, BN3 Halkalı – Yenikapı, 73Y Yenibosna Metro-Akvaryum, 73B Florya – Bakırköy and 73F Florya - Taksim Hattı.

İDO Bakırköy Denizyolu + BN1, BN2, BN3 İETT Halkalı Eminönü Hattı

Havaalanından taksiyle 5 dakika sürer.

Yenibosna Metro İstasyonu + 73Y İETT Yenibosna Metro İstanbul Akvaryum Hattı

Marmaray Florya Akvaryum Durağında inerek ulaşabilirsiniz

İstanbul Florya Akvaryum servisi var mı?

Servisleri sadece servis kalkış noktasında, Hop-on Hop-of'tan İstanbul Akvaryum bileti alanlar kullanabilir. İstanbul Akvaryum'dan hareket eden servislere binmek için ise, İstanbul Akvaryum giriş biletinizi ve öncelik kartınızı göstermeniz gerekmekte.



