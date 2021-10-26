Türkiye İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim 2 araştırma görevlisi alacak.

26 Ekim 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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