İstanbul Gedik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi, Profesör, Doçenç, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 17 Şubat 2021 olarak açıklandı.
03 Şubat 2021, Çarşamba 16:27 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Gedik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak. İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" denildi.
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