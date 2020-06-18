İstanbul Gedik Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" denildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 2 Temmuz 2020 olarak belirlendi.