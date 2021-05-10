Türkiye İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Gedik Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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