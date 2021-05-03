Türkiye İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü 38 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 16:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Hakan Çelik
İhtiyatlı iyimserlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Terör ve Şube
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ASELSAN geliştirdi! VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başlandı