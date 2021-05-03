İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü 38 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 16:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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