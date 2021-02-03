Türkiye İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

03 Şubat 2021, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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