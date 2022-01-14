İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
14 Ocak 2022, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
BUNLARI DA OKUYUN