Türkiye İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Türkiye

İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

14 Ocak 2022, Cuma 16:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

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