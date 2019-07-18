İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor. Peki, İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

İstanbul Gedik Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ve Spor Yöneticiliği bölümlerine 3 profesör ve 5 öğretim üyesi alıyor.

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