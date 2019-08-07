İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor. İşte öğretim üyesi ilanının detayları ve başvuru koşulları…

İstanbul Gedik Üniversitesi, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çocuk Gelişimi bölümleri ile Hukuk Fakültesi’ne 3 profesör, 2 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi alıyor. Bşavurular şahsen yapılacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN