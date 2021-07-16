Türkiye İstanbul Gedik Üniversitesi profesör alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi profesör alacak

Türkiye

İstanbul Gedik Üniversitesi profesör alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Profesör alacağını duyurdu.

16 Temmuz 2021, Cuma 16:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.


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