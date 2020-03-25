İstanbul Gelişim Üniversitesi 22 öğretim elemanı alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 22 öğretim elemanı alınacağı bildirildi. Öğretim üyesi ilanına 8 Nisan 2020 tarihine kadar başvurulabilir.
25 Mart 2020, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklamasında bulundu. Öğretim üyesi ilanına 8 Nisan 2020 tarihine kadar başvurulabilir.
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