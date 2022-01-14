İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 32 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
14 Ocak 2022, Cuma 16:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
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