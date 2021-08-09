İstanbul Gelişim Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 33 öğretim görevlisi alıyor.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 16:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN