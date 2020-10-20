İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

Başvuru takvimi şöyle oluştu:

Duyuru Başlama Tarihi : 19.10.2020

Son Başvuru Tarihi : 02.11.2020

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.11.2020

Sınav Giriş Tarihi : 09.11.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 11.11.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru yeri : Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

Başvuruda istenen evraklar ve kontenjan bilgileri ise ilan detayında verildi.







