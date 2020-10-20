İstanbul Gelişim Üniversitesi 40 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru detayları
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi almak için ilan açtı. İlana göre 40 öğretim görevlisi istihdam edilecek. İşte İstanbul Gelişim Üniversitesi başvuru detayları.
20 Ekim 2020, Salı 18:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.
Başvuru takvimi şöyle oluştu:
- Duyuru Başlama Tarihi : 19.10.2020
- Son Başvuru Tarihi : 02.11.2020
- Ön Değerlendirme Tarihi : 05.11.2020
- Sınav Giriş Tarihi : 09.11.2020
- Sonuç Açıklama Tarihi : 11.11.2020
- Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
- Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
- Başvuru yeri : Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.
Başvuruda istenen evraklar ve kontenjan bilgileri ise ilan detayında verildi.
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