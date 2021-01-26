İstanbul Gelişim Üniversitesi 45 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak. İlan duyurusunda, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

Başvurular 26 Ocak'ta başladı ve 9 Şubat'ta sona erecek. Başvuru belgeleri başvuru süresi içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.



