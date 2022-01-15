Türkiye İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 8 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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