Türkiye İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak.

Türkiye

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre," Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır"açıklaması yapıldı

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