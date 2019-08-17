İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Gelişim Üniversitesi 36 öğretim görevlisi alacak. İlan dün duyuruldu ve son başvuru tarihi ise 6 Eylül olarak belirlendi. İlanla ilgilenen adayların şimdi yanıt aradığı soru: "İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?"
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." diye ilan geçti.
İlanın ardından istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.
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