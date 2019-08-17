İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Gelişim Üniversitesi 36 öğretim görevlisi alacak. İlan dün duyuruldu ve son başvuru tarihi ise 6 Eylül olarak belirlendi. İlanla ilgilenen adayların şimdi yanıt aradığı soru: "İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?"