Ekonomi İstanbul Havalimanı 3 günde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı

İstanbul Havalimanı 3 günde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı

Ekonomi

İstanbul Havalimanı 3 günde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı

İstanbul Havalimanı, 25-26-27 Haziran tarihlerinde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaparak, pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 22:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25-26-27 Haziran tarihlerinde günlük 100.000 üzeri yolcuya ev sahipliği yaparak pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadık. Aldığımız hijyen önlemleri sayesinde, seyahat planı yapan tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız" ifadelerine yer verildi.

AA

İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı


Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
Gelir bağlandığı tarih itibarıyla yetim aylığının kesilmesi gerekiyor
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Otomobil yatırım aracı
Hakan Çelik
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bütçe dostu serinliğin püf noktası
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Yatırım fonu ile tanış
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Artık bitiyor! İşte son tarih! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı…