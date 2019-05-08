İstanbul Havalimanı, 4 ayda 5 milyon yolcuya yaklaştı

Nisan ayında tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın 4 ayında icra edilen 29 bin 492 geliş gidiş seferiyle toplam 4 milyon 730 bin 140 yolcu ağırlandı.

İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nda, 6 Nisan'da, "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın ardından iç ve dış hat seferleri tüm hızıyla devam ediyor.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı, dört ayda iç hatta 1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 bin 435 yolcuyu ağırladı. Böylece, bu yılın ocak-nisan döneminde İstanbul Havalimanı'nda 4 milyon 730 bin 140 yolcu geliş gidiş yaptı.

Büyük taşınmanın ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda toplam 26 bin 520 uçuşla 4 milyon 113 bin 956 yolcuya hizmet verildiği bildirilmişti.

Havalimanında, bu yılın dört ayında ise 29 bin 492 uçuş icra edildi. Aynı dönemde, havalimanından, iç hatta 8 bin 57, dış hatta 21 bin 435 sefer yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan yapılan ticari uçuşlarda da bu yılın ocak-nisan döneminde artış kaydedildi.

AA