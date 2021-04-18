İstanbul Havalimanı'nı, 478 uçuşla Paris Charles de Gaulle ile 474 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Amsterdam Havalimanı 451 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada yer alan, 414 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı 345 seferle takip etti.

Raporda, Avrupa ülkelerindeki havalimanlarının günlük uçuş sayısında ve iç hatlar trafiğinde azalma yaşandığı belirtildi.

AA



