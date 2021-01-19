Ekonomi İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Corona virüs salgını çerçevesinde İstanbul Havalimanı 2020 yılında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

19 Ocak 2021, Salı 14:44 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle havalimanlarında yolcu sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ile Avrupa'nın zirvesinde aldı.

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Pandemi döneminde Avrupa'daki havalimanları arasında yapılan değerlendirmede 2020 yılında 23.4 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı. 2020 yılında İstanbul Havalimanı'nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 22.1 milyon ile Paris Charles de Gaulle izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon yolcu ile dördüncü sırada yer alırken Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya hizmet verdi.

AA


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