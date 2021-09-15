İstanbul Havalimanı, İGART ile sanatı dünyayla buluşturuyor

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği destek kapsamında, bu alanda yapılan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topladı. İstanbul Havalimanı, bugüne kadar havalimanı müzesi ve havalimanı kütüphanesi gibi yenilikçi projelerin yanı sıra çok sayıda sergi, atölye çalışması ve canlı müzik performansına ev sahipliği yaptı. İGART bünyesinde de yapılacak çalışmalarla birlikte sanata daha fazla yer açılması ve sanatçıya daha fazla destek verilmesi planlanıyor.

Yürütme Kurulu Başkanlığını, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın yaptığı İGART kapsamında resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Nazlı Pektaş, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Marcus Graf, Gökhan Şengül, Murat Tabanlıoğlu, Mehmet Ali Güveli, Mehmet Fehmi Bilge’den oluşan dokuz kişilik yürütme kurulu, toplumsal ve sosyal faydayı gözeten bir yaklaşımla projeler üretmek ve yürütmek için güç birliği yapıyor.

1 MİLYON LİRALIK BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNİ ARIYOR

Lansmanda, proje kapsamında yapılacak ilk çalışmalardan biri olan İGART Sanat Projeleri Yarışması’na da geniş yer ayırıldı. Plastik sanatlar alanında üretim yapan sanatçılara açık olan ve birden fazla farklı proje alanlarından oluşan İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ilk iki etabı için katılımcılara açık çağrı yapıldı. Yarışmada toplamda 17 proje alanı bulunuyor. Yarışmanın ilk etabında yer alan, havalimanının metro çıkış alanındaki “Viyadük altı”nı kapsayan 1. kategori proje alanı, sadece 35 yaş altı sanatçılara açık olacak. Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. Yarışmanın bu özelliğiyle genç sanatçılara alan açılması amaçlanıyor. Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10’ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli belirlendiği açıklandı. Ayrıca projenin uygulama bedeli İGA tarafından karşılanacak. Yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

İGART Sanat Projesi, Eylül ayında gerçekleşecek mekân tanıtım turları ile başlayacak. 21-28 Eylül, 5 Ekim 2021 tarihlerinde Salı günleri saat 12:00’de olmak üzere Beşiktaş Vapur İskelesi önünden servis aracı ile ulaşım sağlanabilecek.

Yarışmanın başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 01 Kasım 2021 olarak belirlendi. Kazanan projenin ise 20 Aralık 2021’de açıklanması planlanıyor. İGART’ın tanıtım toplantısında yarışma hakkında verilen bilgilerde dikkat çeken bir diğer detay ise İGA’nın sürdürülebilirlik politikası dahilinde çevre dostu malzeme kullanılması yönünde önerilerde bulunulmasıydı.