İstanbul Havalimanı kulesi Türk bayrağına büründü

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'nın sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan açıklamada, "Demokrasimize sahip çıkan milletimizin 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye geçilmez." ifadelerine yer verildi.

Hava Trafik Kulesi'nin bugün de saat 21.00'de Türk bayrağıyla ışıklandırılacağı belirtildi.

AA



