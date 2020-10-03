Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde gören ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, bilimsel anlamda büyümesi, gelişmesi ve her konuda dünya lideri bir ülke olması için ciddi çaba harcadıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

18 yılda kat ettiğimiz yolu, ulaştırma ve haberleşme alanında devrim niteliği taşıyan dev projelerle taçlandırıyoruz. Elbette, daha yapacağımız çok iş var. Ülkemizin karada, denizde, havada, demir yollarında, dahası, uydularımızla uzayda varlığını kuvvetlendirmek en önemli hedefimiz.

Yolcu, yük ve data ulaştırmada üstün nitelikli bir altyapıya sahip olmak, dijitalleşen, akıllı ulaşım sistemleriyle güvenliği, verimi ve konforu artırmak üzere çalışıyoruz. Böylelikle, Türkiye'nin her bir noktası arasında ulaşımı ve haberleşmeyi mükemmel hale getiriyoruz. Dahası ülkemizi dünya ile bağlarken, ekonomik ve sosyal bağlarını da güçlendiriyoruz.

Kalite yükselecek

İstanbul'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, İstanbulluların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için, şehri bir baştan diğer başa modern metro ağlarıyla donattıklarına işaret etti.

Karaismailoğlu, İstanbul'da an itibarıyla 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımının devam ettiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

İstanbul'a daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. Şu an incelemelerde bulunduğumuz Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı 37,5 kilometre. Bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arası da 32 kilometre.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl içinde açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da 2022 yılı içinde faaliyete alacağız. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında 4 bin 500 kişilik dev bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'da 324 kilometreye ulaşacak bir metro ağının olacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak ve şehir merkezinden havalimanına ulaşımı 30 dakikaya indirecek olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro'sunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı kapsamında yer alan 9 adet istasyonun yapısının inşaatında yüzde 75 ilerleme sağlandığını kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Ray altı beton ve panel prekast imalatları, ray serimi ve elektromekanik imalatları çalışmalarımız sürüyor. Yapımı devam eden ray serimi ve diğer üst yapı işlerinde büyük ilerleme kaydederek toplamda projenin fiziki ilerlemesi yüzde 75 seviyesinde. Gayrettepe-Havalimanı Metrosu birçok açıdan en'lerin ve rekor'ların projesi olacak. Projenin bir an önce tamamlanması amacıyla, ülkemizde ilk defa 10 adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanılmıştır.

Türkiye'nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Yine Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacaktır. Aralık ayına kadar 4 araç 10 set olarak testlere başlayacak. Ülkemizdeki mevcut metroların hız limiti azami 80 kilometredir ancak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattımız ise saatte 120 km hız yapacak şekilde projelendirilmiştir.

İlk tren seti imalatı tamamlandı

Karaismailoğlu, Türkiye'nin en hızlı ve sürücüsüz metro araçları olan ilk tren setinin imalatlarını tamamlayarak 3 Eylül'de raylara indirdiklerini hatırlatarak, bugün itibarıyla 2. tren setinin imalatının da tamamlanarak raylara indirildiği bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, "Tünelde birleşimleri yapılarak set haline getirilen araçlarımızın ilk canlandırmasını da bugün yapıyoruz. Bu ay içinde tren performans testlerine de başlayacağız. Kasım ve aralık ayında gelecek 4'er set ile birlikte yıl sonuna kadar toplam 10 set metro aracı raylara indirilmiş olacak ve onların da performans testlerine başlamış olacağız" ifadelerini kullandı. Metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerini belirten Karaismailoğlu, proje kapsamında üretilecek olan 136 aracın imalatının yüzde 60 oranda yerlilik şartı taşıdığını aktardı.

Karaismailoğlu, "Bu anlamda araçlarımızı büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üreterek milletimizin hizmetine sunacağız. Söz konusu hat yine Türkiye'de bir ilk olarak yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemleri kullanılarak işletmeye açılacak, ilk defa yerli sinyal kullanacağız, ASELSAN'la iş birliği yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin de 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılmasının planlandığını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

Metro hattımız tamamlandığında her gün 600 bin İstanbulluya, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etme imkanı sunacağız. Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi kara yolu trafik yükünü de önemli oranda azaltmış olacak.

Hattımız, Yüksek Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere diğer metro hatlarıyla da entegre bir şekilde hizmet verecek, hatlar arasında yolcu transferi de mümkün olacak.

Artık sona doğru yaklaştığımız Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmalarımızda Kovid-19'a karşı çalışanlarımız için tüm sağlık tedbirlerinin alındığının da altını çizmek istiyorum.

Bakan Karaismailoğlu, inceleme ziyareti kapsamında metro hattına inerek, raya indirilen treni de inceledi.

AA



