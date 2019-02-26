İstanbul Havalimanı otoparkları 7 Nisan'a kadar ücretsiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, 7 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.