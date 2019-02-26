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İstanbul Havalimanı otoparkları 7 Nisan'a kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, 7 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

26 Şubat 2019, Salı 17:13
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İstanbul Havalimanı otoparkları 7 Nisan'a kadar ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı Otopark İşletmesi 7 Nisan 2019 tarihine kadar misafirlerine ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı. 


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