İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar 24 Ocak Pazartesi öğlen saatlerinden itibaren iptal edilmişti. Kar yağışı dün gün boyu etkisini gösterirken, sabah saatlerinden itibaren hafiflemesinin ardından pist temizlik çalışmaları aralıksız devam etti. Beklenen açıklama ise THY Genel Müdür Ekşi’den geldi. Peki, Uçuşlar başladı mı? İstanbul Havalimanı uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Havalimanı’nda kar temizleme çalışmaları devam ederken, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanında uçuşların 25 Ocak Salı saat 13.00'ten itibaren başlayacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Ekşi, İstanbul Havalimanı'nın aşırı kar yağışından operasyona kapalı olması nedeniyle yurt içine 33 uçak yönlendirildiğini kaydetti.

Toplam 5 bin 420 yolcunun otellerde misafir edildiğini aktaran THY Genel Müdürü Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00'ten sonra havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır." dedi.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle bugün (25 Ocak) saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasının ardından apronda kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat İstanbul Havalimanı'nda 14.00’ten itibaren uçuşların durdurulmuştu. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hızlandırıldı.

Havalimanı işletmecisi İGA, kar yüzünden kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını yoğunluk verdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, uçak seferleri iptal olan yolcular geceyi terminalde geçirdi.

Terminalde beklemek zorunda kalan yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında %30 indirim uygulanırken, önceden bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.

Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.