Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı yaratmak boynumuzun borcu. İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde 1. seçildi. Sayın Emine Erdogan Hanımefendi ve Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ödülümüzü verdiler" dedi.

DHA

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