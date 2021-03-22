Ekonomi İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü

İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü

Ekonomi

İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçildi. Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

22 Mart 2021, Pazartesi 21:18 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı yaratmak boynumuzun borcu. İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde 1. seçildi. Sayın Emine Erdogan Hanımefendi ve Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ödülümüzü verdiler" dedi.

DHA

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