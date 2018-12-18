İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma ertelendi

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na planlanan büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapıldı

18 Aralık 2018, Salı 19:33
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İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma ertelendi

İstanbul Havalimanı’nda saat 15.00’da başlayan toplantıya Bakan Turhan’ın yanı sıra Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

YENİ TARİH MART

Toplantıdan çıkan sonuçla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak Bakan Turhan'ın başkanlığında yapılan toplantıdan erteleme yönünde karar çıktığı öğrenildi. Taşınma için yeni belirlenen tarihin Mart ayı olduğu kaydediliyor.


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